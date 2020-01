A intenção do Brasil já tinha sido comunicada ao Reino Unido durante a visita que o ministro do Comércio britânico, Conor Burns, fez ao país sul-americano em agosto passado.

Na ocasião, os dois países assinaram um acordo necessário para a implementação do Programa de Cooperação Comercial Brasil-Reino Unido, através do qual o país europeu oferece assistência e apoio ao desenvolvimento comercial brasileiro.

Johnson venceu as eleições gerais de 12 de dezembro no Reino Unido com uma maioria absoluta.

O primeiro-ministro britânico, que substituiu em julho Theresa May, que se demitiu do cargo, obteve nas urnas o apoio para os seus projetos, incluindo a retirada do seu país da União Europeia.