“Temos o prazer de anunciar a assinatura, com os nossos parceiros americanos, de um memorando de intenções que abre caminho a um acordo de parceria económica e à criação do Fundo de Investimento para a Reconstrução da Ucrânia”, declarou na rede social X, Yulia Svyrydenko.

Os Estados Unidos e a Ucrânia tinham planeado assinar um acordo sobre a extração de minerais estratégicos da Ucrânia há várias semanas, mas uma disputa entre o Presidentes dos EUA, Donald Trump e o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, em fevereiro, suspendeu temporariamente os trabalhos sobre o acordo.

Trump quer o acordo, que tem como objetivo dar aos EUA parte dos lucros da exploração de recursos ucranianos e minerais raros, como compensação pela ajuda dada à Ucrânia pelo seu antecessor, Joe Biden.

Svyrydenko não divulgou detalhes do memorando, mas disse que o trabalho estava a ser feito para chegar a um acordo final.

“Esperamos que o Fundo se torne um instrumento eficaz para atrair investimentos para a reconstrução do nosso país, modernizar as infraestruturas, apoiar as empresas e criar novas oportunidades económicas”, afirmou.

“Ainda há muito trabalho a fazer, mas o ritmo atual e os progressos significativos permitem esperar que o documento seja muito benéfico para ambos os países”, afirmou Svyrydenko.

As autoridades americanas afirmam que o reforço dos interesses comerciais dos Estados Unidos na Ucrânia ajudará a dissuadir futuras agressões russas em caso de cessar-fogo.

Kiev está a exigir garantias militares e de segurança concretas como parte de qualquer acordo para pôr fim à guerra de três anos.