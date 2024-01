“A todos de Portugal, em especial os brasileiros, nós temos um encontro agora com as urnas e é muito importante para nós que André Ventura, do Chega, consiga a cadeira de primeiro-ministro. É a direita, é o conservadorismo, as pessoas de bem que estão [se] fazendo cada vez mais presentes nesse momento”, afirmou Bolsonaro.

“A grande maioria da população é nossa, está do lado do bem. Boa sorte a todos, André Ventura, Chega, para primeiro-ministro”, acrescentou o ex-presidente derrotado na última eleição presidencial e que atualmente lidera a corrente de extrema-direita no país sul-americano.

O vídeo foi publicado inicialmente por Ventura também na rede social X junto com uma mensagem em que o líder do Chega agradece o apoio de Bolsonaro.

“Eles sabem bem como a esquerda tornou o seu país num antro de miséria e corrupção”, escreveu o presidente do Chega, junto com o vídeo do ex-presidente brasileiro.

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março, marcadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, em 07 de novembro de 2023, alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

A campanha eleitoral para as legislativas vai decorrer entre 25 de fevereiro e 08 de março.