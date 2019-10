"É o primeiro passo para, talvez, colocarmos esta política em prática no Brasil", disse o Presidente, citado pela agência de informação financeira Bloomberg, em declarações à margem de uma conferência em Riade, Arábia Saudita.

Aderindo ao cartel petrolífero, o Brasil torna-se o terceiro maior produtor do grupo, que inclui também os lusófonos Angola e Guiné Equatorial, afetados pela descida do preço do petróleo desde 2014, que desequilibrou as contas públicas destes países altamente dependentes da exportação desta matéria-prima.

Nas declarações aos jornalistas, já depois de reuniões com altos representantes sauditas, incluindo o príncipe Mohammed Bin Salman, Bolsonaro explicou que precisa de reunir-se com os seus conselheiros económicos e com o ministro da Energia brasileiro, mas na intervenção na conferência, adiantou que estava ansioso por aderir ao grupo.