A Alemanha tem uma grande experiência neste tipo de casos, uma vez que a descoberta de bombas da Segunda Guerra Mundial é relativamente frequente. As bombas lançadas pelos Aliados e que não explodiram ainda provocam grandes operações.

A maior evacuação do tipo desde 1945 foi em setembro de 2017, em Frankfurt, onde foi encontrada uma enorme bomba britânica com uma carga explosiva de 1,4 toneladas. Cerca de 65.000 habitantes tiveram que deixar as suas casas.

Na maioria das vezes, as bombas podem ser desativadas. Em casos raros, uma explosão "controlada" é necessária.

Berlim sofreu durante a guerra pesadas campanhas de bombardeamentos, em particular na primavera de 1945, com um terço das casas da cidade destruídas e dezenas de milhares de mortes.

Milhares de bombas não detonadas já foram descobertas e cerca de 3.000 outras permanecem no subsolo de Berlim, segundo especialistas.

Em abril de 2018, as forças de segurança de Berlim desativaram uma bomba britânica de 500 kg. Cerca de 10.000 pessoas foram retiradas.

(Notícia atualizada às 14:36)