“Os nossos homens são dos profissionais mais competentes do mundo e eu estou extremamente orgulhosa do seu trabalho árduo e dedicação. Esta manhã tive oportunidade de verificar a sua capacidade de executar uma resposta rápida de combate”, adiantou, em declarações aos jornalistas, a sargento-mor Katie McCool, comandante da 509th Bomb Wing da base aérea de Whiteman, no Missouri.

No espaço de um ano, esta é a segunda vez que os B2 marcam presença nas Lajes, depois de em setembro de 2019 uma aeronave do mesmo tipo ter parado na ilha Terceira para um abastecimento ‘hot pit’ (com os motores ligados), que demorou cerca de duas horas, partindo de seguida para a base de Fairforth, no Reino Unido.

Desta vez, os dois aviões aterraram de madrugada na base das Lajes, a primeira paragem da missão, mas não foram revelados pormenores do percurso, nem foi dito quando partem para o próximo destino.

“Ficaremos aqui o tempo necessário para alcançar a nossa missão”, afirmou o tenente-coronel Christopher Conant, diretor de operações, acrescentando que não podia revelar pormenores sobre “operações futuras”.

O objetivo principal da missão, segundo o responsável norte-americano, é demonstrar a capacidade de projeção de poder à escala global da Força Aérea norte-americana.