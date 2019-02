Jaime Marta Soares adiantou que ficou acordado com o ministro Eduardo Cabrita e com o secretário de Estado da Proteção Civil que, até 15 de março, exista “uma resposta concreta sobre toda a estrutura de apoio aos incentivos ao voluntariado”.

“Há uma questão que para os bombeiros é de honra e que sempre esteve na primeira linha, que são os incentivos ao voluntariado através do cartão social do bombeiro. Essa é uma reivindicação que não vamos deixar cair”, disse à agência Lusa o presidente da Liga, que hoje manteve uma reunião com o ministro da Administração Interna.

Jaime Marta Soares afirmou que já houve várias reuniões do grupo de trabalho e que este já concluiu a sua missão, estando agora o resultado nas mãos do Governo.

O presidente da Liga admite que podem vir a surgir conflitos caso esta questão sobre os incentivos ao voluntariado não for contemplada, nomeadamente a contagem do tempo de serviço de bombeiro para a reforma.

“Os bombeiros desejam que não, querem efetivamente procurar soluções e não querem agudizar os problemas, mas pode vir agudizar em relação ao próprio DECIR 2019”, ameaçou.

Os bombeiros reclamam há algum tempo pela criação de um cartão social que congregue um conjunto de benefícios, passando pela educação, impostos, saúde e segurança social.

Redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), contagem de bonificação do tempo de serviço para efeitos de reforma, bonificação no IRS e redução do IRC ou da Taxa Social Única das empresas que dão emprego aos bombeiros voluntários são alguns dos benefícios que o cartão deve abranger, segundo a LBP.

“Enquanto esta questão não estiver resolvida, não vamos dizer da nossa disponibilidade para o DECIR. Esta questão não se pode arrastar por mais tempo”, sublinhou Jaime Marta Soares.