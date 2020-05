Em entrevista telefónica à Lusa, o presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, José Miranda, avançou que muitas das 45 corporações de bombeiros do distrito do Porto, constituídas por um total de 3.700 bombeiros no ativo, está a “colapsar”, porque não recebeu as verbas da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) referentes aos transportes de doentes de fevereiro e também porque aumentaram as despesas com as medidas de proteção contra a covid-19.

“Há neste momento muitas associações [de corporações de bombeiros] no distrito do Porto que não têm capacidade financeira. Neste momento já está a zero”, declarou José Miranda, avisando que, se o pagamento em atraso pela ARS Norte não for regularizado, a maioria das instituições “colapsa”.

“O que foi faturado em fevereiro devíamos recebê-lo até ao dia 20 de abril. Infelizmente, não recebemos. Neste momento está uma situação caótica, porque estávamos a contar com esse dinheiro (…). E, tanto quanto nos é dado saber, há falta de dinheiro na ARS Norte e, portanto, estão à espera que o poder central tome decisão sobre isso”, acrescentou o responsável.

José Miranda assume que os bombeiros estão “muito preocupados” com a falta de pagamento do transporte dos doentes e pedem ao presidente da ARS Norte, Carlos Nunes, que resolver a situação que está prestes a colapsar com o aumento das despesas relacionadas equipamentos de proteção individual no combate à covid-19.