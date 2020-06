Na conferência de imprensa para fazer o ponto de situação do combate ao incêndio, que alastrou aos concelhos de Lagos e Vila do Bispo, o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Faro, Vítor Vaz Pinto, disse que o vento norte de noroeste causou várias reativações durante o dia, mas as equipas conseguiram responder e manter o fogo controlado.

“O vento não deu tréguas e houve um conjunto de reativações, que foram debeladas com maior ou menor dificuldade”, afirmou Vaz Pinto, destacando o “profissionalismo” e o trabalho de “excelência de todos os profissionais envolvidos no combate”.

O Comandante Distrital de Faro adiantou que o dispositivo vai manter-se no terreno e contava, às 20:10, com 476 operacionais, 155 veículos e oito máquinas de rasto, que vão tentar durante a noite consolidar a rescaldo da zona afetada, depois de, durante o dia, o combate ter contado com o apoio de 11 meios aéreos.