Durante o fim de semana, as pessoas começaram a partilhar na Internet fotografias das embalagens das bonecas Glinda e Elphaba, as personagens principais de Wicked, interpretadas por Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Em causa estava um link impresso nas caixas das bonecas, que conduzia a um site pornográfico e não ao endereço dedicado ao filme, conta o The Guardian.

A empresa de brinquedos Mattel pediu desculpa pelo sucedido e afirma estar a tomar "medidas imediatas".

"A Mattel teve conhecimento de um erro de impressão na embalagem das bonecas da coleção Mattel Wicked, vendidas principalmente nos EUA, que pretendia direcionar os consumidores para a página de destino oficial WickedMovie.com", lê-se num comunicado.

"Lamentamos profundamente este infeliz erro e estamos a tomar medidas imediatas para o corrigir. Os pais são avisados de que o sítio Web incorreto e mal impresso não é adequado para crianças. Os consumidores que já possuem o produto são aconselhados a descartar a embalagem do produto ou a obscurecer o link e podem entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Mattel para obter mais informações", refere a Mattel.

O erro de impressão afetou as bonecas vendidas na Target, Kohls e Amazon, os parceiros comerciais oficiais do filme, mas não noutras lojas. As bonecas estão agora listadas como "atualmente indisponíveis" na Amazon nos EUA, enquanto o Hollywood Reporter afirmou que, no domingo à tarde, as bonecas já não estavam disponíveis para venda na Target.

"Wicked - A História Não Contada das Bruxas de Oz", uma adaptação do musical de grande sucesso, será lançado no final deste mês em todo o mundo.