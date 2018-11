Este artigo é sobre Évora . Veja mais na secção Local

O presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, informou esta quarta-feira, 21 de novembro, que foi acionado o Plano Municipal de Emergência na sequência do deslizamento de terra que provocou o colapso do troço de uma estrada para dentro de uma pedreira em Borba, com vítimas mortais.

NUNO VEIGA/LUSA