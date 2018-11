"Eu acho que não tem falhado nada, o que é difícil é realmente o 'teatro de operações' que nós temos, o local", declarou o comandante operacional, quando questionado pelos jornalistas sobre a alegada falta de resultados ao fim de quatro dias de trabalhos.

O responsável insistiu, tal como tem vindo a dizer desde o acidente, que é necessário estar preparado "para que esta operação leve o seu tempo", pois trata-se de "um local onde ocorreu uma derrocada muito significativa de massa, de terra e de pedras, com blocos de grandes dimensões e que são muito difíceis de remover".

"Tudo isso acrescenta dificuldade, ao mesmo tempo em que estamos a trabalhar a uma profundidade muito significativa e em que corremos permanentemente o risco de uma nova derrocada. Portanto, todas as manobras têm de ser calculadas porque todas as remoções de pedras, todos os trabalhos lá em baixo, podem ter repercussão depois em novos desmoronamentos", acrescentou, ao fazer o ponto de situação, ao início da noite, sobre as operações em curso em Borba.

Segundo José Ribeiro, ao longo do dia de hoje, “não foi possível colocar o equipamento da Marinha na água por razões de segurança”, o que está agora previsto para as “primeiras horas” de sexta-feira, estando ainda em avaliação o equipamento que o Instituto Hidrográfico levou para o local das operações.

Na tarde de sexta-feira, está prevista a colocação na água de mergulhadores, “numa zona segura da pedreira maior, onde, supostamente, estarão as viaturas”, para desenvolverem “algum trabalho complementar ao sonar” que “dê algumas indicações da eventual localização” das mesmas.