Envolvido nas operações, Carlos Espiguinha, responsável das oficinas municipais de Borba, adiantou aos jornalistas no local que a segunda motobomba está a ser instalada hoje de manhã, assim como mais tubagem para reforçar a drenagem de água dos poços da pedreira.

Durante a noite continuou a ser feita a drenagem com a motobomba já instalada.

Durante a manhã, indicou, deverão ficar montados cerca de 800 metros de tubagem, estando a água a ser encaminhada para uma ribeira situada na zona, não chegando a entrar na rede de águas pluviais de Borba.

As operações de busca foram retomadas hoje de manhã, mas pouco depois das 09:00 a chuva dificultou as operações, conforme constatou a Lusa no local.

Para hoje está também prevista a intervenção da Marinha, que vai usar um veículo submarino com controlo remoto para ajudar nas buscas nas pedreiras, equipamento que atua pela primeira vez num espaço tão confinado.

“A Marinha vai enviar uma equipa com seis elementos - dois oficiais, um sargento e três praças mergulhadores - e equipamento. O equipamento será um veículo submarino com controlo remoto e algum equipamento de mergulho”, segundo disse à agência Lusa o comandante Fernando Fonseca, porta-voz da Marinha.