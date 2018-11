De acordo com as mesmas fontes da Proteção Civil, com a instalação da terceira motobomba deverá ser possível retirar 500 mil litros de água por hora.

As fontes adiantaram à agência Lusa estar ainda prevista a montagem de uma quarta motobomba, assim como mais tubagem para reforçar a drenagem de água dos poços da pedreira.

Durante a noite continuou a ser feita a drenagem com as duas motobombas já a funcionar, estando a água a ser encaminhada para uma ribeira situada na zona.

Segundo o comandante distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, a operação de drenagem “está a correr dentro daquilo que era estimado”, mas o volume de água dentro dos poços da pedreira é muito grande.