Os operacionais que tiverem de mergulhar no plano de água da pedreira "enfrentarão, realmente, dos piores pesadelos que podemos ter na atividade de mergulho", afirmou à agência Lusa Simão Velez, coordenador da Unidade de Salvamento Aquático do Distrito de Portalegre, que participa nas operações no local.

Segundo o coordenador, desde terça-feira, a unidade, que é composta por 24 operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito de Portalegre, entre mergulhadores, condutores de embarcação e guias de mergulho, tem mobilizado uma equipa de cinco ou seis mergulhadores por dia para participar nas operações.

O deslizamento de um grande volume de terras e o colapso de um troço de cerca de 100 metros da estrada entre Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, para o interior de poços de uma pedreira ocorreu na segunda-feira às 15:45.

Segundo as autoridades, o colapso do troço da estrada terá arrastado para dentro da pedreira contígua, com cerca de 50 metros de profundidade, uma retroescavadora e duas viaturas civis (um automóvel e uma carrinha de caixa aberta).

Além de dois mortos confirmados, operários da pedreira, há três pessoas dadas como desaparecidas.

A operação na zona é "muita delicada e complexa" e há várias variáveis que "aumentam a complexidade da atividade de socorro", como a configuração do local do sinistro e a instabilidade do terreno, que "influenciam desfavoravelmente as intervenções" em terra e subaquáticas, frisou.

Já o plano de água da pedreira, explicou, é "um cenário bastante complexo e de elevada dificuldade" para ações subaquáticas, devido à irregularidade do terreno e à profundidade e porque "não há visibilidade" dentro de água.

Segundo a análise do plano de água, "existiam profundidades que iam até aos 30 metros", mas ainda não se sabe exatamente se os balcões mais profundos terão ficado preenchidos com a matéria que deslizou e se, atualmente, têm ou não "profundidades menores".