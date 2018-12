"Chegámos hoje ao final de uma operação de Proteção Civil extremamente complexa", disse hoje o Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Tenente-General Mourato Nunes, em Borba.

Antes de prosseguir com um balanço preliminar, Mourato Nunes fez referência "ao resgate da viatura e do corpo ocorrido esta manhã".

"Ontem, já ao final da tarde, nos vários trabalhos que foram feitos, o equipamento da marinha de guerra portuguesa detetou um equipamento que podia configurar ser uma viatura. A viatura que nós procurávamos e a última vítima que se procurava", acrescentou.

Em relação aos trabalhos deste sábado, o Tenente-General referiu que foi um trabalho "extremamente complexo levado a efeito por parte dos bombeiros das várias associações do distrito de Évora, da Força especial de Bombeiros da Autoridade Nacional de Proteção Civil e dos elementos do Núcleo de Proteção e Socorro da GNR". Uma operação que foi "muito meticulosa, muito complexa, no sentido de poder resgatar a viatura e, consequentemente, resgatar, o corpo da última vítima, que nós pensamos que seja, de facto, a última vítima, que estava dentro da pedreira", acrescentou.

Segundo o responsável da Proteção Civil, as operações decorreram "de acordo com o planeado" e afirma que "felizmente, esta fase está ultrapassada", referindo-se ao resgate do corpo da última vítima para o "entregar à família".

“Quando há vítimas, uma operação nunca é um êxito”, mas, “face às circunstâncias, que já sabíamos que havia vítimas, e face àquilo que era possível fazer num espaço temporal o mais curto possível e sem provocar a ocorrência de mais vítimas, eu direi que foi feito tudo aquilo que podia e devia ser feito”, realçou.