“Posso dizer que estamos atualmente a treinar ucranianos na Polónia para usar defesas antiaéreas e neste país (no Reino Unido) para usar veículos blindados”, revelou, numa conferência de imprensa em Nova Deli, após um encontro com o homólogo indiano, Narendra Modi.

De acordo com o porta-voz do líder conservador, citado na noite de quinta-feira por meios de comunicação britânicos, “duas dúzias” de soldados ucranianos estão atualmente no Reino Unido em formação.

“Estamos a atuar em conjunto com os nossos aliados para fornecer novos tipos de equipamentos para os quais os ucranianos podem não ter experiência, por isso é razoável que recebam o treino necessário para poder fazer o melhor uso deles”, explicou.

Minimizando as preocupações de que a medida possa ser vista pelo poder russo como um maior envolvimento no conflito, o porta-voz disse que se “está simplesmente a trabalhar em conjunto com os aliados para dar à Ucrânia as ferramentas para se defender”.

Durante uma visita a Kiev em 09 de abril, onde se encontrou com o presidente, Volodymyr Zelensky, Boris Johnson prometeu fornecer à Ucrânia 120 veículos blindados e novos sistemas de mísseis antinavio como parte da ajuda militar britânica, que inclui mais de 10.000 mísseis antitanque.

O jornal The Times já tinha noticiado que forças especiais britânicas treinaram este mês tropas locais em Kiev, na Ucrânia, para usarem mísseis antitanque NLAW – Next generation Light Anti-tank Weapon, fornecidos pelo Reino Unido.

Esta é a primeira vez, desde o início da guerra, que é confirmada a presença ativa de soldados britânicos em solo ucraniano, já que até agora os treinos eram assegurados por ex-militares ou voluntários.