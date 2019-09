Na intervenção no debate geral da 74.ª sessão da Assembleia-geral da ONU, Boris Johnson afirmou que era costume o primeiro-ministro britânico ir às Nações Unidas e comprometer-se com a defesa das normas de um mundo pacífico, com a proteção da navegação livre no Golfo e com uma solução de dois Estados no Médio Oriente.

A Assembleia-geral da ONU começou na terça e decorre até 30 de setembro com a presença de cerca de 150 chefes de Estado e de Governo.

Quanto a estas questões, o líder do Governo britânico limitou-se a dizer ter “orgulho nisso”, para concentrar todo o discurso na importância da ética por trás das tecnologias que estão a revolucionar o mundo, e que tanto podem ser usadas para o bem, como para exercer opressão, controlo e limitar a liberdade dos cidadãos.

“Está em jogo se alcançamos um mundo orwelliano [numa referência ao escritor George Orwell] dedicado à repressão, censura e controlo, ou um mundo de emancipação, debate e aprendizagem, em que a tecnologia acaba com a fome e as doenças, mas não com as liberdades”, disse.

Durante os cerca 15 minutos de um discurso, que animou várias vezes a audiência, Johnson foi dando vários exemplos de aplicações positivas e negativas de tecnologias, como robôs que ajudam idosos ou de telefones que controlam movimentos.