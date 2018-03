A procura e as vendas nesta época de Páscoa estão a ser "semelhantes" às da anterior e o preço por quilo de borrego vivo "subiu um pouco", de 2,60 euros em 2017 para 2,80 euros este ano, disse hoje à agência Lusa João Pedro, técnico do Agrupamento de Produtores Pecuários - Carnes do Campo Branco, no distrito de Beja.

A Páscoa "é sempre uma época de maior movimento no comércio de borrego, porque, por tradição, há mais consumo da carne" e, por isso, "o preço costuma subir", explicou, referindo que o agrupamento já vendeu cerca de 3.000 borregos este mês.

O preço "felizmente subiu", mas "os produtores não vão ter as margens de lucro esperadas nesta altura, porque os custos de produção dos animais aumentaram devido à seca", frisou.

Na zona do Campo Branco, que abrange os concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Mértola e Ourique e concentra a maioria dos criadores de ovinos do Baixo Alentejo, "as pastagens demoraram a crescer devido à seca e os produtores tiveram de alimentar os animais com rações, o que fez aumentar muito os custos de produção".

Atualmente, devido às chuvas das últimas semanas, já há pastagens, mas durante o período de crescimento e engorda dos borregos, que são vendidos com três a três meses e meio de vida, não houve e os animais foram alimentados com rações, explicou.

Na época de Páscoa, as vendas de borrego produzido no Campo Branco para consumo em Portugal "aumentam", mas "a grande fatia continua a ser exportada, principalmente para Israel", indicou João Pedro.

No distrito de Évora, as vendas de borregos também "estão a andar bem, mesmo em questão de preço", disse à Lusa o presidente da Associação dos Jovens Agricultores do Sul, Diogo Pestana Vasconcelos.