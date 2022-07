De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Castelo Branco está sob aviso laranja até às 18:00 de segunda-feira e Vila Real e Guarda estão sob aviso laranja até às 18:00 de terça-feira, enquanto os restantes distritos do continente estão sob aviso amarela, à exceção de Faro que é o único distrito está hoje em alerta verde .

O aviso vermelho, o primeiro mais grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco extremo e o aviso laranja, o segundo mais grave, é emitido quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, sendo que o amarelo, o menos grave, alerta para a existência de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA já tinha alertado para uma subida acentuada de temperatura neste fim de semana, com valores que podem ser elevados em regiões do interior no Norte, Centro e Alentejo.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural irá manter-se em risco máximo de incêndio no interior Norte e Centro do continente pelo menos até quarta-feira.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) lançou, entretanto, um aviso à população para o perigo de incêndios até segunda-feira, devido às temperaturas altas previstas e graus de humidade baixos, apelando para comportamentos preventivos.

Para hoje, o IPMA prevê no continente a continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na faixa costeira ocidental e, durante a tarde, no interior Norte e Centro, além de uma pequena subida de temperatura.