Segundo o IPMA, estes avisos vigoram até às 18:00.

O IPMA define ainda para hoje risco extremo de exposição à radiação ultravioleta (UV) nos distritos da Guarda, Portalegre e Évora e risco muito elevado em todo o restante território de Portugal continental.

Todas as ilhas das regiões autónomas da Madeira e Açores estão igualmente em risco muito elevado de exposição aos raios UV.

Nas situações de risco extremo é aconselhado evitar o mais possível a exposição ao sol e quando orisco é muito elvado deve-se usar de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar. O IPMA aconselha ainda que se evite a exposição das crianças ao sol.

O cálculo do risco de exposição à radiação ultravioleta (UV) é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida da temperatura no Norte e Centro e nebulosidade matinal no litoral oeste, com possibilidade de chuvisco. Durante a tarde, o vento vai soprar por vezes forte nas terras altas do litoral centro e na faixa costeira a sul do Cabo Raso.

Quanto a temperaturas, as máximas vão variar entre os 22º (Viana do Castelo, Porto e Aveiro) e os 38º (Évora) e as mínimas entre os 14º (Sines) e os 21º (Portalegre e Faro).