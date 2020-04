No entanto, o órgão de controlo do Governo brasileiro frisou que o “diagnóstico de Covid-19 não deve ser feita por uma avaliação isolada dos resultados dos testes rápidos”.

“No estágio inicial da infeção, falsos negativos são esperados, em razão da ausência ou de baixos níveis dos anticorpos e dos antígenos de SARS-CoV-2 na amostra”, acrescentou.

A Anvisa ressalvou ainda que o resultado do teste positivo indica a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2, o que significa que houve exposição ao novo coronavírus, não sendo possível definir apenas pelo resultado do teste se há ou não infeção ativa no momento do teste.

O Brasil totaliza 4.543 mortos e 66.501 casos confirmados desde que a pandemia de covid-19 chegou ao país, anunciou o Ministério da Saúde na segunda-feira.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.