“O Brasil está totalmente engajado na luta contra a situação atual na região amazónica. O Governo brasileiro reafirma seu compromisso de combater a desflorestação ilegal”, disse a embaixadora brasileira Maria Nazareth Azevedo ao Conselho de Direitos Humanos da ONU.

A posição da diplomata foi assumida um dia após a alta comissária para os Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, se ter declarado “profundamente preocupada com a aceleração drástica da desflorestação” na maior floresta tropical do mundo, na abertura da 42.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Bachelet também disse que “os incêndios que atualmente ocorrem na floresta tropical podem ter um impacto catastrófico no mundo e para a humanidade”.

“Os seus piores efeitos são experimentados por mulheres, homens e crianças que vivem nessas áreas, e talvez nunca saibamos o número total de mortes e ferimentos que ocorreram nas últimas semanas na Bolívia, Paraguai e Brasil”, acrescentou a responsável da ONU.