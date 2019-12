A determinação, publicada hoje em Diário Oficial da União, mas que entrará em vigor a partir de sexta-feira, prevê o apoio a indígenas e funcionários da Fundação Nacional do Índio (Funai) que trabalham na reserva do Vale do Javari, localizado no coração da Amazónia brasileira, no norte do país, e que sofreu vários ataques nos últimos meses.

Segundo o ministro, os membros da Força Nacional atuarão na região por 180 dias, período que poderá ser prorrogado posteriormente, visando “garantir a integridade física e moral dos povos indígenas e funcionários da Funai” na reserva.

A Reserva Indígena do Vale do Javari, uma das maiores do Brasil e que agrega o maior número de grupos étnicos isolados do país, está historicamente marcada por invasões e ataques de caçadores, pescadores e lenhadores ilegais.

O envio de tropas federais para o Amazonas corresponde a uma recomendação do Ministério Público, que solicitou ao titular da Justiça apoio para reforçar a segurança naquele território.