“A maioria dos passageiros são turistas que ficaram retidos aqui, mas há casos de pessoas que no meio deste processo [da pandemia] foram perdendo completamente as condições de ficarem em Portugal, porque perderam os seus empregos e não têm condições de pagar a renda do próximo mês e que vieram entrando em contacto com o consulado”, admitiu a diplomata.

Izabel Cury esclareceu que a prioridade são os turistas, mas são tidos em conta estes casos de necessidade.

“A gente tem estabelecido como critério o seguinte: a prioridade, obviamente, são os turistas, porque é para isso que os voos foram contratados, mas também não temos interesse em descolar uma aeronave com assento vazio, quando há compatriotas precisando de voltar para casa e em necessidade”, afirmou.

Hoje, pelas 09:00, a maioria das dezenas de passageiros que se encontravam na fila de espera para entrar na porta principal das partidas do aeroporto de Lisboa, ou estava a aguardar por uma resposta sobre um possível vaga no voo das 11:00 ou já se preparava para ver se conseguia entrar no voo de hoje à tarde.

O Brasil ultrapassou na quarta-feira a barreira dos três mil novos casos diários do novo coronavírus, registando o número recorde de 3.058 infetados e 204 mortos nas últimas 24 horas.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.