Na manhã de hoje, a Polícia Federal brasileira realizou uma operação de busca e apreensão na residência oficial do governador, no âmbito de uma investigação sobre desvio de recursos públicos para combater a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A operação faz parte de uma investigação em curso que apontou irregularidades em contratos concedidos para a construção de hospitais de emergência no Rio de Janeiro, que envolveu autoridades da área da saúde, segundo um comunicado divulgado pela Polícia Federal.

Em 14 de maio, promotores federais lançaram uma outra operação que cumpriu 25 mandados de busca e de prisão no Rio de Janeiro e no estado de Minas Gerais.

Os promotores informaram que um grupo de empresários procurou tirar proveito da pandemia provocada pelo novo coronavírus e desviou cerca de 3,9 milhões de reais (660 mil euros) em recursos públicos através de contratos para a construção de hospitais de campanha.

Witzel é adversário do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que recentemente mudou a direção da Polícia Federal no Rio de Janeiro, gesto que motivou a demissão do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

O ex-ministro acusou o Presidente brasileiro de querer informações privilegiadas sobre operações da polícia no Rio de Janeiro antes de apresentar a sua demissão.

Na segunda-feira, a deputada federal Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro, declarou numa entrevista à Rádio Gaúcha que a Polícia Federal realizaria operações contra governadores.

“A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam na agulha [prontas] para sair, mas não saíam, já tem alguns governadores sendo investigados pela polícia federal”, afirmou a parlamentar.

Questionado sobre se a informação foi divulgada na véspera a Zambelli por alguém do Governo, ao sair de sua residência oficial em Brasília, o Presidente brasileiro declarou que soube da operação pelos ‘media’ e que os jornalistas deveriam perguntar à deputada se teve acesso a informações privilegiadas antes da operação.

Desde que a covid-19 chegou ao Brasil, no final de fevereiro, o país já registou 374.898 casos e 23.473 mortes provocadas pela doença, segundo o Ministério da Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 346 mil mortos e infetou mais de 5,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.