“A democracia pressupõe alternância de poder, divergências de pontos de vista, mas não admite as cenas deprimentes que o Brasil é surpreendido nesse momento. Agiremos com rigor para preservar a liberdade, a democracia e o respeito à Constituição”, escreveu Arthur Lira, na rede social Twitter.

O responsável referiu que “o Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira manifestar-se pacificamente” mas que “nunca dará espaço para a baderna, a destruição e vandalismo”.

Arthur Lira acrescentou que os responsáveis que promoveram e deram cobertura a este “ataque à democracia brasileira e aos seus principais símbolos devem ser identificados e punidos na forma da lei”.

Centenas de apoiantes do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram hoje o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes do poder legislativo, executivo e judiciário, numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.

Os manifestantes avançaram e furaram as barreiras montadas pela polícia, com imagens dos invasores dentro do salão verde do Congresso, dentro e fora do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), a serem divulgadas nas redes sociais.

A polícia brasileira usou gás lacrimogéneo para tentar, sem sucesso, travar os manifestantes.