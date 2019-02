O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, recuou no seu pedido para que as escolas filmassem os alunos a proclamar o slogan de campanha do presidente, Jair Bolsonaro - "Deus acima de tudo, Brasil acima de todos" - mas manteve a solicitação para que se grave os estudantes a cantar o hino nacional.

EVARISTO SA / AFP