“Fizemos alterações na nossa plataforma para restringir as informações disponíveis para as empresas que desenvolvem as aplicações”, acrescentou o Facebook, que tem 10 dias para recorrer e um mês para pagar a multa.

Em junho, a rede social foi multada em cinco mil milhões de dólares (4,4 mil milhões de euros) pelos Estados Unidos, por não proteger os dados pessoais de seus utilizadores.

Outros países, como Reino Unido, Espanha e Itália, também determinaram o pagamento de multas por parte do Facebook, pelo escândalo da Cambridge Analytica.

Em setembro, o Facebook anunciou que tinha suspendido dezenas de milhares de aplicações que representavam um risco potencial à privacidade dos seus utilizadores.