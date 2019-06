No início desta semana o terceiro advogado envolvido no processo, Danilo Garcia de Andrade, decidiu abandonar a defesa depois de Najila o ter acusado de estar relacionado com o desaparecimento do tablet com o vídeo.

De momento, apenas um minuto dessas imagens gravadas no dia seguinte à alegada violação foram reveladas. Nelas Najila aparece a agredir o jogador, afirmando que ele a teria agredido no dia anterior, durante o encontro do dia 15 de maio em Paris.

Segundo a jovem, no resto do vídeo estariam as provas que sustentam a acusação de que Neymar a forçou a ter sexo no primeiro encontro, apesar dos pedidos para que parasse após saber que ele não tinha preservativo.

Fora da Copa América por lesão, Neymar é esperado nesta quinta-feira na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo, a mesma onde Najila depôs na sexta-feira passada, para dar sua versão dos factos, que o atacante nega, à polícia.