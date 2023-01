O que aconteceu?

Centenas de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram este domingo, 8 de janeiro, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes do poder legislativo, executivo e judiciário do Brasil.

Os manifestantes - muitos dos quais estavam acampados há semanas em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília - começaram por se concentrar em frente ao Ministério da Justiça. Avançando pela Praça dos Três Poderes este domingo, invadiram o Congresso, conseguiram entrar no Palácio do Planalto e o alvo final foi Supremo Tribunal Federal, relata a Folha.

Pelo caminho, os manifestantes deixaram um rasto de destruição: vidros partidos, móveis atirados para o exterior, computadores e outros monitores atirados ao chão, um brasão da República foi retirado das paredes do STF, o quadro "As Mulatas", do pintor Di Cavalcanti, foi rasgado e a escultura "A Justiça", feita em 1961 pelo artista plástico Alfredo Ceschiatti, foi pintada, apenas para citar o já listado pelos meios de comunicação social.

E a polícia não fez nada?

A imprensa brasileira fala em "tragédia anunciada" e os relatos no local são dispares. A polícia terá tentado travar os manifestantes com gás pimenta, mas estes furaram sem grande dificuldade a barreira policial montada em frente a estas instituições. Ao longo da tarde, começaram a circular vídeos onde se veem polícias militares do Distrito Federal impávidos perante a invasão, a tirar fotografias com o telemóvel. Há todavia registo de confrontos com os manifestantes, que atiraram grandes de ferro e outros objetos contra a polícia, danificaram viaturas das autoridades, tendo inclusivamente atirado um carro para dentro do espelho d'agua que está localizado em frente ao Congresso.

Escreve a Folha que membros do governo de Lula, da Polícia Federal e do STF apontam baterias ao governo do Distrito Federal, em especial à Secretaria de Segurança local, liderada pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres, responsabilizando-os pela invasão.

Algum contexto: o acampamento de bolsonaristas inconformados em frente ao Quartel-General do Exército existe desde a vitória de Lula da Silva na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras. Anderson Torres, nomeado recentemente secretário de Segurança do Distrito Federal é apoiante público de Jair Bolsonaro e atuou como Ministro da Justiça até quase ao fim do mandato do ex-presidente. Ainda que tenha assumido funções muito recentemente e mesmo perante os receios de uma reação bolsonarista à eleição do Lula da Silva, Torres tirou férias e está nos Estados Unidos, onde se encontra igualmente Jair Bolsonaro.

Na sequência desta invasão, Anderson Torres foi demitido pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha que, paralelamente, colocou todo o efetivo policial nas ruas para prender os "bolsonaristas". Rocha fez ainda um vídeo a pedir desculpa ao atual presidente pelas invasões.

Também o atual ministro da Defesa, José Múcio, escolhido já por Lula da Silva, está debaixo de fogo. Este defendeu uma desmobilização gradual do acampamento bolsonarista durante o período de transição de poder, tendo dado garantias ao ministro da Justiça, Flávio Dino, de que a questão estaria resolvida até 6 de janeiro — o que claramente não aconteceu.

À hora que publicamos este artigo, as forças de segurança já conseguiram desocupar os prédios públicos invadidos na Praça dos Três Poderes. Até ao momento falam-se em pelo menos 150 detidos, um número considerado insuficiente face ao que teve lugar durante esta invasão.

Como reagiu Lula da Silva?

O recém empossado presidente considerou este incidente uma “barbárie”, levada a cabo por “fascistas fanáticos”. Para Lula da Silva não há dúvidas sobre o grande responsável por esta invasão: Jair Bolsonaro. Com palavras muito duras, referiu-se ao ex-presidente brasileiro como um "genocida" que "não só provocou isso, não só estimulou isso, como, quem sabe, está estimulando ainda pelas redes sociais também”. Ainda assim Lula foi o primeiro a apontar a existência óbvia de "falhas na segurança" e prometeu que todas as pessoas envolvidas serão "encontradas e punidas". O presidente brasileiro decretou entretanto a intervenção federal na área de Segurança Pública de Brasília.

A par, relata a Folha, o Exército colocou tropas em Brasília em estado de prontidão para o caso de ser acionado um decreto Garantia da Lei e da Ordem. Segundo o jornal, cerca de 2.500 militares estão aquartelados em Brasília.

E Jair Bolsonaro, o que disse?

Nada. O seu silêncio face aos acontecimentos deste domingo tem sido muito criticado. Até o líder do Partido Liberal (PL), a força política de Jair Bolsonaro, fez questão de se demarcar da "vergonha" desta invasão, classificando este 8 de janeiro com um dia "triste" para o Brasil.

Também Sérgio Moro, antigo ministro da Justiça do governo liderado por Jair Bolsonaro e agora Senador, utilizou as redes sociais para apelar à retirada dos manifestantes dos edifícios públicos que foram invadidos, defendendo que "a oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições".