Pelo menos 150 manifestantes foram detidos após a invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília, de acordo com a imprensa brasileira.

Imagens da emissora CNN Brasil mostraram bolsonaristas, vestidos com as cores da bandeira brasileira, a descer, com as mãos amarradas às costas, a rampa do Palácio do Planalto, escoltados pela polícia.

Em outras imagens, é possível ver um autocarro repleto de invasores detidos rumo a uma esquadra da polícia..

A Polícia Legislativa anunciou a detenção de 30 pessoas no Senado, um dos locais invadidos, assim como a Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto e a Supremo Tribunal Federal.

Ao cair da noite na capital federal, a polícia parecia estar gradualmente a recuperar o controlo da situação, com recurso a canhões de água para manter os manifestantes longe dos prédios oficiais, embora dezenas deles permanecessem no local.