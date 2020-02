A informação foi publicada hoje pelo jornal Folha de S.Paulo, que adiantou parte de um relatório da Polícia Federal.

Questionado sobre o assunto, durante uma visita a uma escola militar, no estado de São Paulo, Jair Bolsonaro disse que não se mete em questões judiciais.

A investigação da Polícia Federal tratou de uma denúncia apresentada pelo advogado Eliezer Gomes da Silva, com base em reportagens publicadas pelos 'media' brasileiros sobre a evolução do património do então deputado federal Jair Bolsonaro e dos seus filhos.

A avaliação de que não há indícios contra Flávio Bolsonaro difere de uma outra investigação, promovida pelo Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, que em dezembro passado apontou o filho do Presidente como suspeito de ter branqueado 2,4 milhões de reais (490 mil euros) em transações ilícitas.