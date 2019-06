“Manifestação é para ser respeitada. Foi uma manifestação basicamente do Governo atacando aqueles que podem ajudar a agenda do próprio Governo. Mas a agenda de reformas é maior que esse Governo”, considerou.

Questionado sobre os protestos organizados por estudantes e professores contra o bloqueio de verbas na área da educação, que ocorreram no dia 15 e 30 de maio, Maia culpou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pelo descontentamento popular.

“Acho que a sociedade foi para as ruas para tratar de educação por culpa do (…). No dia dos protestos ele fez uma apresentação com um guarda-chuva, batendo [criticando] a bancada parlamentar do Rio de Janeiro”, disse Maia.

“Ele não é ator. É ministro da Educação. Respeito ele, mas acho que está errando. E está errando contra o Governo. Um ministro da Educação, [tem que ter uma] cabeça racional, não emocional”, concluiu.