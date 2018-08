Cerca de 60 agentes da Força de Segurança Nacional, unidade de elite da Polícia Federal, foram enviados para Pacaraima, cidade na fronteira do estado amazónico de Roraima para garantir a ordem.

Esta pequena cidade é a principal passagem entre a Venezuela e o Brasil e no sábado foi palco de protestos violentos promovidos por moradores contra imigrantes venezuelanos que vivem em abrigos temporários.

Após os incidentes, as autoridades do estado de Roraima pediram novamente ao Supremo Tribunal Federal (STF) o encerramento da fronteira para impedir a entrada de cidadãos do país vizinho e evitar a possibilidade do que classificaram como um iminente “derramamento de sangue”.

O ministro da Segurança Institucional da Presidência da República do Brasil, Sergio Etchegoyen, disse que o encerramento da fronteira com a Venezuela é “impensável” e seria “ilegal”.