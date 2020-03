“Apenas o isolamento social, mantidas as atividades essenciais, poderá promover o ‘achatamento da curva’ de contágio [do novo coronavírus], possibilitando que a estrutura de saúde possa atender ao maior número possível de enfermos, salvando assim milhões de vida, conforme apontam os estudos sobre o tema”, indica o documento, que foi lido na câmara alta parlamentar pelo vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia.

O manifesto sublinha que a experiência dos países que estão com um nível de contágio mais avançado deixa claro que, face à inexistência de uma vacina contra o vírus, a medida mais eficaz para minimização dos efeitos da pandemia é o isolamento social.

“Ao Estado cabe apoiar as pessoas vulneráveis, os empreendedores e segmentos sociais que serão atingidos economicamente pelos efeitos do isolamento. (…) Diante do exposto, o Senado manifesta-se de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e apoia o isolamento social no Brasil, ao mesmo tempo em que pede ao povo que cumpra as medidas ficando em casa”, conclui o texto.

Na rede social Twitter, o presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre, que testou positivo para a doença covid-19, posicionou-se a favor do isolamento social como medida preventiva.

“Nesta segunda-feira, o Senado Federal divulgou um manifesto em apoio ao isolamento social e a permanência das pessoas em casa durante a epidemia da covid-19. O documento é assinado pelos líderes. Sei, por experiência própria, como é importante seguir as orientações da OMS. #ficaemcasa”, escreveu Alcolumbre.