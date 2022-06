Em vésperas de receber os argentinos do Boca Juniors, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, o ‘timão’ foi incapaz de capitalizar a maior posse de bola diante do rival paulista, num encontro no qual contou com o lateral português Rafael Ramos de início.

Com apenas três vitórias nos últimos nove jogos no ‘Brasileirão’, a formação comandada por Vítor Pereira mantém-se no segundo lugar, com 26 pontos, a dois do líder Palmeiras (28).

Contudo, o Corinthians pode ver a equipa liderada por Abel Ferreira aumentar a vantagem no topo da classificação, caso o ‘verdão’ vença hoje o Avaí, em Florianópolis.

Já o Flamengo regressou aos triunfos na competição, diante do América Mineiro, por 3-0, e subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 18 pontos. Gabriel Barbosa, De Arrascaeta e Marinho assinaram os tentos da equipa carioca, que, desde a saída de Paulo Sousa, somou duas vitórias e duas derrotas.

Ainda hoje, o Botafogo, de Luís Castro, recebe o Fluminense, enquanto o ‘aflito’ Cuiabá, treinado por António Oliveira, visita o Goiás.