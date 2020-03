A primeira reunião da Comissão Mista sobre a aplicação do tratado de saída prevista para segunda-feira vai ser mantida, com o Governo britânico representado pelo ministro do Conselho de Ministros, Michael Gove, e a União Europeia pelo vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic.

Esta comissão analisa a forma como têm sido postas em prática as medidas incluídas no Acordo de Saída e poderá também tomar a decisão de propor uma extensão do período de transição, atualmente previsto para terminar no final de dezembro, por um ou dois anos.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que hoje confirmou ter sido contagiado pela covid-19, tal como o ministro da Saúde, Matt Hancock, tem reiterado opor-se a uma extensão.

Porém, as negociações estão suspensas, tendo a segunda ronda, prevista para a semana passada em Londres, sido cancelada.

O negociador-chefe da União Europeia, Michel Barnier, também foi infetado e encontrava-se em isolamento e poucos dias depois foi o homólogo britânico, David Frost, que se isolou por apresentar sintomas.

As próximas rondas estão agendadas para abril e maio, alternando entre Bruxelas e Londres, estando em estudo a possibilidade de serem realizadas remotamente através de videoconferência.

O prazo para pedir extensão do período de transição é 31 de junho.