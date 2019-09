"Esta é uma decisão unânime pelo tribunal mais importante da Escócia, de que a suspensão do parlamento ordenada por Boris Johnson é ilegal. Agora, cada momento que o parlamento continuar suspenso, o governo britânico está a infringir a lei", afirmou hoje a deputada Joanna Cherry, no exterior do tribunal Court of Session, em Edimburgo.

Cherry, advogada e primeira signatária do grupo de 75 deputados e membros da Câmara dos Lordes que iniciou a ação contra a suspensão do parlamento no sistema judicial da Escócia, defende que o parlamento deve ser reaberto.

"Nós, os políticos, queremos que o parlamento seja aberto para que o parlamento possa continuar a escrutinar o que este governo está a fazer relativamente ao ‘Brexit’", vincou a deputada do Partido Nacionalista Escocês (SNP).

Também o deputado do Partido Trabalhista Keir Starmer considerou a sentença "poderosa" e defendeu a reabertura do parlamento, ainda hoje ou na quinta-feira.

"Normalmente, os juízes não entram nesse espaço, que é a motivação dos políticos para as decisões que eles tomaram. Portanto, posso apenas supor que os juízes sentiram que as provas contra Boris Johnson eram esmagadoras", afirmou, em declarações à BBC.