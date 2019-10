Determina que um ministro do governo faça uma declaração na Câmara dos Comuns estabelecendo os "objetivos para o futuro relacionamento com a UE" até 30 dias úteis a partir da data de saída.

Confirma também que a livre circulação de cidadãos da UE terminar quando o período de transição terminar e entrar em vigor um sistema de imigração unificado para todas as nacionalidades e baseado em competências profissionais.

A proposta de lei foi publicada após o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, ter rejeitado um novo 'voto significativo' ao acordo do ‘Brexit’ proposto pelo governo para se realizar esta tarde, depois de ter retirado a mesma proposta no sábado.

Bercow argumentou que as circunstâncias e a substância da moção são as mesmas das de sábado e que seria "repetitivo e confuso" repeti-la.

O governo recuou no sábado porque foi votada uma emenda introduzida pelo deputado independente Oliver Letwin (ex-conservador) que suspendia a ratificação final do acordo ‘Brexit’ até ser aprovada a legislação que regulamenta o texto negociado com Bruxelas.

Em consequência, o governo teve de cumprir a ‘lei Benn' e pedir um adiamento do ‘Brexit' por três meses, até 31 de janeiro, apesar de o primeiro-ministro ter juntado uma carta onde manifestava discordar deste prolongamento.