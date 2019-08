Portugal e o Reino assinaram em 12 de junho um acordo bilateral que garante aos cidadãos nacionais dos dois países o direito de participar em eleições locais, quer como votantes, quer como candidatos e eleitos, após o ‘Brexit’, saída do Reino Unido da União Europeia.

A ratificação deste acordo foi anunciada na página na internet do Palácio de Belém.

O acordo tem “particular significado por traduzir um relacionamento bilateral com raízes históricas, mas expressão atual significativa, num momento tão sensível como aquele que respeita às relações entre o Reino Unido e a União Europeia”, lê-se na nota.

Este acordo bilateral, assinado em junho pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e por Lord Callanan, secretário de Estado no Departamento para a Saída da União Europeia, estabelece a continuidade do enquadramento jurídico relativo à participação dos cidadãos nacionais de Portugal e do Reino Unido residentes no território do outro país nas eleições locais, após o Reino Unido sair da União Europeia.

Com este entendimento fica também garantido que os cidadãos nacionais de Portugal e do Reino Unido eleitos nas últimas eleições locais realizadas no seu território, antes da data de saída do Reino Unido da União Europeia, possam cumprir os seus mandatos até ao fim.