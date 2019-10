“Provavelmente a procura até pode vir a intensificar-se nas próximas semanas”, adiantou o governante à agência Lusa, durante uma visita ao consulado-geral de Portugal em Londres.

Além de ter verificado um aumento significativo de novos registos no posto de portugueses residentes, o consulado antevê uma corrida à renovação dos documentos de identificação necessários para realizar a candidatura ao estatuto de residente no Reino Unido, obrigatório para depois do ‘Brexit’ (saída do Reino Unido da União Europeia).

“À medida que o prazo, fim de 2020, se vai aproximando, [também] se vai intensificar o pedido do ‘Settlement Scheme’ [estatuto de residente], também é natural que as pessoas olhem melhor para as datas de validade dos respetivos cartões do cidadão, para saber se têm ou não o passaporte”, afirmou.

Até agora já se candidataram 162.500 portugueses, sendo atribuído um título permanente aos que estão há mais de cinco anos no país (‘settled status’) e um provisório aos que estejam há menos de cinco (‘pre-settled status’).

O número disparou nos últimos meses, de uma média anterior de cerca de 12.000 para 24.300 em agosto e 45.300 em setembro.

O ministro falava após uma visita à nova sala em funcionamento no rés-do-chão do posto, onde foi concentrado o serviço de emissão de cartões do cidadão e de passaporte no sentido de responder ao aumento da procura e acelerar o processo, permitindo aumentar o número de postos de nove para 14.