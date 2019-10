“Aos meus queridos amigos britânicos: a União Europeia a 27 adotou formalmente a extensão. Poderá ser a última, por favor façam o melhor uso deste tempo”, instou Donald Tusk numa publicação na rede social Twitter.

Os 27 tinham concordado na segunda-feira com um novo adiamento “flexível” do ‘Brexit’ até 31 de janeiro, tendo ficado a faltar a formalização oficial através de um procedimento escrito, agora concluído.

“Com vista à conclusão de todos os passos necessários para a ratificação do Acordo de Saída, incluindo o consentimento do Parlamento Europeu, o Conselho Europeu concorda com uma nova extensão do período do Artigo 50.º do Tratado da União Europeia”, esclarece a declaração do Conselho Europeu.

Nela, os líderes dos 27 indicam que “o Acordo de Saída entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte à conclusão dos procedimentos de ratificação”, num período cuja duração máxima é 31 de janeiro de 2020.

Na prática, tal significa que a saída do Reino Unido pode acontecer mais cedo, com o Acordo de Saída a entrar em vigor em 1 de dezembro ou 1 de janeiro, se o texto tiver sido ratificado por ambas as partes.