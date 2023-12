Eurico Brilhante Dias falava à entrada para a sede nacional do PS, momentos antes de serem anunciados os resultados das eleições para o cargo de secretário-geral, que forma disputadas entre Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro e Daniel Adrião.

Perante os jornalistas, o presidente do Grupo Parlamentar do PS, que apoiou a candidatura de José Luís Carneiro, assumiu que Pedro Nuno Santos vai vencer estas eleições para o cargo de secretário-geral do PS.

“Quer o meu camarada Pedro Nuno Santos, que ganhou as eleições, quer o José Luís Carneiro, que eu apoie – e apoiei com convicção – têm os dois a responsabilidade de construir a unidade. Não é apenas uma unidade de pessoas. O meu camarada Pedro Nuno Santos apresentou uma candidatura que tinha um lema: Portugal inteiro. É o PS inteiro que vai a eleições”, acentuou.

Questionado se o resultado provável de José Luís Carneiro, entre os 30 e os 40%, pode ser dececionante, o presidente do Grupo Parlamentar do PS, recusou essa ideia.

“Há um vencedor claro e inequívoco”, Pedro Nuno Santos, “e há também uma candidatura muito expressiva, que foi capaz de alargar o âmbito e espetro de influência social o PS. A candidatura do José Luís Carneiro adicionou ao partido nesta disputa eleitoral. Faz-nos mais fortes certamente para o dia 10 de março”, sustentou, numa alusão às eleições legislativas antecipadas.

Eurico Brilhante Dias procurou depois salientar que a campanha eleitoral interna do PS “foi bastante urbana, civilizada”.

“E agora, dentro desta nossa diversidade, há que construir até dia 10 de março a unidade interna. Isso que é necessário. O meu camarada José Luís Carneiro fez uma campanha muito útil para o PS, recentrou a ideia tem de ser capaz de dialogar com o centro político e social”, reforçou.