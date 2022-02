O Grupo Media Capital, SGPS, S.A. (a 'Media Capital') informa que celebrou na presente data um contrato de compra e venda de ações com a Bauer Media Audio Holding GmbH, relativo a 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas representativas de 100% do capital social e dos direitos de voto da MCR II – Media Capital Rádios, S.A. ('MCR II'), uma subsidiária detida integralmente pela Meglo – Media Capital Global, SGPS, S.A., que por sua vez é detida a 100% pela Media Capital", refere o grupo de Mário Ferreira em comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O preço da aquisição da totalidade das ações da MCR II ascende a "69.600.000,00 (sessenta e nove milhões e seiscentos mil euros), sujeito a ajustamentos no fecho da transação", acrescentam.

A Media Capital lembra ainda que a conclusão da aquisição fica "subordinada à satisfação das condições habituais neste tipo de transação, entre as quais a autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social para a mudança de controlo na MCR II", estimando que o fecho da transação ocorra durante o primeiro semestre de 2022.

A operação de venda resultará numa mais-valia nas contas consolidadas da Media Capital, estando o grupo de Mário Ferreira a estimar "um valor próximo de EUR 50.000.000,00 (cinquenta milhões euros) que poderá ser corrigido em função dos ajustamentos no fecho da transação".

O grupo português refere que as rádios são um negócio "maduro dentro do universo da Media Capital" e que esta venda pretende "acelerar o desenvolvimento das áreas de produção audiovisual e digital".

Hoje de manhã, a Media Capital já tinha anunciado que estavam "em vias de conclusão” as negociações para a venda da MCR II – Media Capital Rádios ao grupo Bauer Media Audio, segundo um comunicado também enviado à CMVM, isto depois da notícia ter sido avançada pelo Jornal de Negócios.

Em novembro do ano passado, o presidente do Conselho de Administração da Media Capital, Mário Ferreira, já tinha afirmado que a venda do negócio das rádios do grupo estava em "processo de negociação avançado" com o grupo Bauer.

Mário Ferreira, enquanto maior acionista e presidente do Conselho de Administração da Media Capital, propôs aos sócios do grupo "fazer diversas mudanças", uma das quais a alienação do negócio das rádios.

Esta aquisição assinala a entrada do Grupo Bauer no mercado português, alargando o seu negócio de áudio a nove países, segundo o comunicado da Media Capital.

"A transação consolida o posicionamento da Bauer enquanto líder europeu de radiodifusão comercial, fazendo crescer a sua audiência para mais de 61 milhões de ouvintes semanais no conjunto das estações de rádio, áudio por subscrição, 'podcasts' e serviços de áudio digital 'premium'", acrescentam.

A Media Capital Rádios, empresa do grupo para a rádio, detém a Rádio Comercial, Cidade_FM, M80, Smooth e Vodafone.FM.

Tal como tinha anunciado em janeiro, a Media Capital diz que a Media Capital Rádios é "o grupo líder no mercado nacional, com um alcance semanal superior a 4,5 milhões de ouvintes".

"Com uma oferta de programação nacional e local, o portefólio da MCR inclui 4 das 10 rádios mais ouvidas em Portugal. Destacam-se a Rádio Comercial, líder de audiências ao longo dos últimos 10 anos, a M80, terceira rádio mais ouvida a nível nacional e segunda na região da Grande Lisboa, onde lidera a Rádio Comercial, e a Cidade FM, líder no segmento juvenil. O grupo conta ainda com duas rádios de nicho, a Smooth FM e Vodafone FM, bem como com um extenso portfolio digital, composto por 30 rádios digitais e +60 podcasts", conclui.

(Artigo atualizado às 18:33)