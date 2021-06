Bruce Springsteen vai regressar a Nova Iorque na próxima semana e vai reabrir a Broadway com o primeiro concerto desde que as luzes se apagaram devido à pandemia do coronavírus. No entanto, segundo o jornal britânico The Guardian, os fãs que não tenham recebido vacinas aprovadas pelo governo dos EUA vão ficar de fora do espetáculo, como acontece com AstraZeneca, que ainda não faz parte do lote de aprovadas nos Estados Unidos.

Assim, o “Boss” estabeleceu regras restritas e, para a admissão, os portadores de bilhetes devem provar que receberam uma das três vacinas covid-19 com autorização de emergência da FDA: as vacinas de duas doses Pfizer-BioNTech ou Moderna, ou a vacina de dose única Johnson & Johnson.

Os proprietários do teatro, Jujamcyn, disseram que a estipulação foi imposta "sob a direção do estado de Nova Iorque", e que a única exceção seria para as crianças com 16 anos ou menos, que ainda assim devem apresentar provas de um recente teste negativo além de serem acompanhadas por um adulto totalmente vacinado.

Para o concerto, não vai ser necessário o uso de máscara, e os produtores salientam que os lugares dentro do teatro com capacidade para 1.710 espectadores não têm distanciamento social.

O concerto de Springsteen no St James Theatre, em Nova Iorque, está a ser visto como um “teste” para uma reabertura mais ampla da Broadway.