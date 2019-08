O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

O contabilista Bruno Sousa, atualmente a viver em Nova Iorque, juntou-se ao Plenário, leia aqui o sue contributo na íntegra:

"Bem, a primeira medida que tomaria se fosse primeiro-ministro seria a de criar menos ciclos para que existissem menos deputados na Assembleia da República. Penso que é ridículo o número de deputado — altamente bem remunerados e com regalias — face ao tamanho do país. Penso que a redução ia aumentar a qualidade, pois iria aumentar a intelectualidade dos nossos deputados — porque com menos cadeiras só haveria espaço para eleger políticos de carreira ou intelectuais políticos. Com tudo isto ficava o país a ganhar, até financeiramente, pois diminuiriam os encargos públicos e teríamos políticos com mais qualidade".

