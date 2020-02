Na estratégia hoje adotada, a Comissão decidiu também que “a Europa continuará a construir alianças com parceiros globais, alavancando o seu poder de regulação, capacitação, diplomacia e financeiro para promover o modelo digital europeu a nível internacional”.

Já no que toca ao combate à desinformação, outra das áreas pela qual Bruxelas se tem batido, ficou hoje decidido que a nova lei dos serviços digitais dará “mais responsabilidade para as plataformas ‘online'”, como o Facebook, o Twitter ou a Google, relativamente à “proteção dos direitos fundamentais” dos cidadãos.

O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, esteve inclusive esta semana em Bruxelas para reuniões com três comissários europeus, mas a Comissão Europeia garante não haver relação entre estes encontros bilaterais com a estratégia hoje divulgada.

Para já, existem apenas medidas voluntárias na UE contra as ‘fake news’, nomeadamente um código de conduta subscrito voluntariamente por grandes plataformas digitais, como Google, Facebook, Twitter e Mozilla, que funciona desde final de 2018 como um instrumento de autorregulação para combater as notícias falsas ‘online’.

Na altura, estas plataformas comprometeram-se a monitorizar e a reduzir este tipo de conteúdos nas suas páginas, mas, para o executivo comunitário, a ação das gigantes tecnológicas tem sido insuficiente.

Além destas medidas, a Comissão Europeia adianta que irá propor uma revisão do regulamento eIDAS, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno, visando operações mais seguras que “colocam as pessoas no controlo dos dados que compartilham ‘online'”.