“Na segunda-feira de manhã, abrimos um posto de informação consular no aeroporto de Lombok e já ajudámos a retirar 250 turistas”, disse hoje o porta-voz comunitário para Ajuda Humanitária e Proteção Civil.

Na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas, Carlos Martin Ruiz de Gordejuela referiu que Bruxelas está a agir “em coordenação com as autoridades nacionais” e “disponível para ajudar naquilo que for solicitado”, tendo já respondido a um pedido de mapeamento territorial, através do sistema de emergência da União Europeia (UE) de navegação por satélite Copernicus.

“Os cidadãos europeus devem, em primeiro lugar, procurar ajuda junto da sua representação consular. Caso o país aí não esteja representado, pode recorrer a qualquer outro consulado de um Estado-membro”, informou.

Cerca de sete mil turistas foram retirados das ilhas Gili, perto de Lombok, onde um sismo de magnitude 6,9 provocou, no domingo, pelo menos 98 mortos e centenas de feridos.

Os milhares de turistas foram transportados para Lombok, onde aguardam transporte para a ilha turística de Bali ou para a capital, Jacarta, de acordo com a agência noticiosa “Antara”, que cita o ministro da Segurança indonésio, Wiranto.