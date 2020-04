Segundo a delegação da UE na China, Borrell e Wang mantiveram na sexta-feira conversações pelo telefone durante as quais debateram a luta contra a Covid-19 e a agenda bilateral entre as duas partes.

Ambos indicaram que a Covid-19 representa um “desafio considerável” para os países em vias de desenvolvimento, especialmente “os menos desenvolvidos e os que estão submersos em conflitos”.

Borrell sublinhou que “a solidariedade internacional e a cooperação são essenciais” perante a pandemia da Covid-19, e agradeceu em nome da Europa o apoio da China “num momento tão difícil”.

O espanhol afirmou que viajará a Pequim para participar no Diálogo Estratégico UE-China quando terminarem as restrições às viagens e se possam retomar as cimeiras políticas de alto nível.